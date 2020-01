Flux Riflo # 7 : Fuck | La réussite | Papillon

19h30 ? spectacle muet

FUCK [JEU DE MASSACRE]Cécile Jarsaillon mime moderne

Fuck est une farce. Une mise à mort comique, satirique et interactive. À travers un stand de jeu de massacre dans une pure tradition foraine flirtant avec l’art brut, Cécile Jarsaillon interprète un vrai Pierrot, mime, sans parole. Écartelée entre le punk et le réalisme, elle met en miroir les joueurs (le public) et 14 figurines modelées par elle-même. C’est un spectacle politique et irrévérencieux parce qu’il traite de la méchanceté.

Le jeu de massacre représente 14 caricatures de boucs émissaires de notre société. Ceux qui exhiberaient une différence perceptible et évidente, ceux qu’en toute impunité, on désirerait faire disparaître violemment, mais aussi nos propres méchants… Qui nous gène ? Qui gène t’on ? D’où vient la méchanceté ? Il s’agit là d’une réaction face à la violence de la société à toute échelle, du principe du bouc émissaire où pour tenir ensemble, on prend pour cible un certain type d’individu. C’est aussi un élan de tendresse, d’hommage aux gentils, aux gens libres.

https://www.facebook.com/Fuck-jeu-de-massacre-1903107733339881/

20h15 ? spectacle sonore

LA RÉUSSITE [CARNET DE ROUTE, DU COUAC AU JE NE SAIS QUOI]Thérèse Bosc saxophone sopranino, cordes, objets amplifiés, samples et confidences)

Pour moi, le voyage se fait dès qu’on met les pieds en dehors de soi, et qu’on considère les soubresauts de la vie comme des destinations.Trouver extraordinaire ce qui ne semble pas l’être, tordre des lieux communs comme on tordrait une paire de chaussettes, dévoiler une émotion enfouie, l’étendre au grand jour.

Dans la continuité de » Rôdeuse » carnet de voyage sonore, » La réussite » invite à naviguer par les oreilles dans mes carnets de route à travers des sujets sensibles, insolites, risibles, du couac au je ne sais quoi.

http://theresebosc.com/

22h ? on s’active

PAPILLON [REPRISES À DANSER]Cécile Jarsaillon voix, guitare, chorégraphies

Papillon joue avec les chansons populaires, mythiques et mystiques. Avec ses instruments électriques et électroniques, elle papillonne et vous guide sur des chorégraphies faciles et intuitives, ça donnerait des ailes !!!