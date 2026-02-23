Foire aux fleurs et jardins à Puy Saint Martin

Cette foire, localisée à proximité de la mairie, va offrir un espace de déambulation généreux et varié sur lequel vous pourrez partir à la rencontre de plus de 60 exposants : fleuristes, pépiniéristes ( dont rosiers anciens, cactées, aromatiques, plantes méditerranéennes..), mobilier de jardin, ainsi que de nombreux artisans ( vannier, céramistes, huiles essentielles, cosmétiques..)

Seront également proposés des ateliers et conférences, tous gratuits :

– Conférence de Mr Frédéric BOUFFARD, enseignant en biologie-écologie-botanique à l’école Sylva Campus de Montélimar, sur le thème » la biodiversité, l’urgence oubliée »

– Conférence de l’ADAF : » 10 ans en faveur de la transition agroécologique ; Arbres et sols vivants sur nos territoires »

– Animation par Mme Carole REMY, osiériste, d’un atelier de confection » les chemins de l’osier « , atelier en continu à partir de 9h30

– Animation par Mme Annie LA MESTA d’ ateliers pour les enfants et les adultes sur le thème » Du grain de blé au pain au levain » avec utilisation du four communal. Ateliers à 9h30 – 11h – 13H30 – 15h00

Présence de nombreuses animations dont :

– Pour les enfants : manège et organisation d’un goûter.

– Food-truck et animation musicale au moment du repas ( Les Rétro-Actifs )

– Buvette tout au long de la journée avec boissons froides et chaudes.

Et enfin, organisation d’une tombola avec une dotation de qualité.