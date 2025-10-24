Foire

Foire aux Livres d’Amnesty International

14ème Foire aux Livres d’occasion, près de 30 000 ouvrages proposés à prix très réduits par l’association Amnesty International de Valence.

du 15/11/2025 au 16/11/2025

Rue des Stades 26800 Beauvallon

Gratuit pour les visiteurs

Après 18 mois de collecte et de tri des dons de livres, les bénévoles proposent des stands classés par thèmes : romans, livres d’art, romans étrangers, vie pratique, documentaires, livres anciens, BD enfants et adultes, livres de poche, policiers, livres pour enfants et bébés….
Le bénéfice de la vente est reversé à Amnesty International France, association qui, par soucis d’impartialité, ne reçoit aucune subvention, mais agit grâce aux donateurs pour La Défense des Droits Humains à travers le monde.