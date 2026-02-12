Foire de Printemps chez Taravello

La 5ème Foire de Printemps est un lieu convivial et festif réunissant les professionnels du territoire pendant trois jours ! 3 JOURS DE FOIRE, un programme exceptionnel pour toute la famille Restauration et buvette sur place

Vous y trouverez plus de 50 entreprises de tous corps d’activité : artisans du bâtiment, confort et équipement de la maison, restauration, automobile, services…Des professionnels qui se feront un plaisir de vous renseigner et vous présenter leurs dernières nouveautés.

Venez vous balader en famille dans les allées de la Foire. De beaux moments de partage et des animations vous attendent ! Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir :

Ben Freestyle – Champion de France 2025 de football freestyle

Chris Marques – Metteur en scène et animateur TV

Laurent Maistret – Danseur, mannequin et comédien

Hinaupoko Devèze – Miss France 2026

Des mascottes pour les enfants : Stitch, Vaiana & Maui, Labubu.

Vendredi 27 mars : 10h – 21h

11h : inauguration de la 5ème Foire de Printemps

De 14h à 18h : balades à poney pour les enfants (gratuit)

De 16h30 à 19h : profitez du show de football Freestyle de Benoit Bergasse et défiez-le dans un duel de panna !

Samedi 28 mars : 10h – 23h

De 14h à 17h : venez rencontrer Chris Marques & Laurent Maistret. Echanges sur les coulisses des émissions, animation de danses, photos, dédicaces…

Toute la journée : balades à poney pour les enfants (gratuit)

Dimanche 29 mars : 10h – 18h

De 14h à 18h : rencontre avec les mascottes avec photos et goûter offert.

De 14h30 à 17h30 : rencontre avec Hinaupoko Devèze, Miss France 2026. Photos et dédicaces

Toute la journée : balades à poney pour les enfants (gratuit)

Les Exposants

1 2 3 PAREBRISE – Remplacement de pare brise

3D CLEAN EXPERT – Dératisation nuisible et hygiène antiparasitaire

ARTH PAYSAGE – Elagueur spécialisé en tailles et soins des arbres

BOURGUIGNON DAL’ALU – Gouttières aluminium – Habillages

BP IMMOBILIER – Constructeur de programmes neufs – Promotion immobilière

BPI FAÇADES – Rénovation de façades

CABARET LE BONGO – Cabaret, Diners Spectacles

CHABANIS MONTE ESCALIERS – Sièges monte escaliers

CIME CHARPENTE – Charpente – Structure bois – Couverture – Zinguerie

CLEAN TOITURE – Couverture, Zinguerie

CREDIT MUTUEL – Banque

CULLIGAN – Traitement de l’eau – Adoucisseurs

DANIEL MOQUET – Aménagements extérieurs : allées, cours…

DAVID HEYRAUD – Peinture et décoration intérieure

DEROUX PARCS ET JARDINS – Paysagiste, Aménagement et entretien jardin

ÉCOCIEL – Climatisation, Chauffage

E-S-A SECURITE – Alarme, Intrusion, Vidéosurveillance

EWI GALLIN – Traitement de l’eau, Adoucisseurs

GAMON – Traiteur

GENIN AUTOMOBILES – Automobiles

GEO OIKOS – Plomberie, Chauffage, Climatisation, Solaire

GRAVICOLOR – Revêtement sol intérieur et extérieur

IMPRIMERIE DE LA VALLEE – Imprimerie

ING BATIMENT – Rénovation énergétique et isolation

ITH – Isolation et traitement de l’habitat

JAUBERT AUTO LOISIRS AIXAM – Voitures sans permis

JB PELLET AUTOMOBILE – Automobile Citroën

LE DAUPHINE LIBERE – Presse

MB CONSTRUCTIONS BOIS – Charpente, Construction Bois

MISTER TOITURE – Rénovation toitures et façades

ML BATIMENT – Plâtrerie, Peinture

MON INSTALLATEUR SOLAIRE – Panneaux solaires

MY BEERS – Bar à bières, Boissons

NOUVEL AIR – Climatisation, Pompes à chaleur, Froid

PASTA PIZZA – Restauration – Pizzeria

PCA CHARPENTE – Charpente, Couverture, Zinguerie

R-ISOLATION – Isolation thermique, phonique et acoustique

R-SOLAIRE – Panneaux photovoltaïques, Bornes de recharge

RESEAU HB – Agence immobilière

SCHMIDT – Cuisines – Salles de bains

SOLAR WRAP – Film solaire fenêtre & film décoratif meuble

SUD-IMMO CONSTRUCTEUR – Constructeur immobilier

TARAVELLO HABITAT – Protection solaire et fermeture de l’habitat

TECHNITOIT – Rénovation toitures et façades

THOMASSET FILS – Second oeuvre, Peinture, Plâtrerie

URIEL FORMATIONS – Formations pour adultes

VANLIFE CONCEPTION – Conception et location de vans aménagés

VDM TECHNOLOGIES – Location et vente de matériels de manutention et élévation

VERTIGO – Panneaux solaires

VIEIRA 26 – Plomberie, Chauffage, Climatisation, Solaire

VIGNON THOREZ – Escaliers en bois

VSD – Plomberie, Chauffage, Climatisation, Ventilation, Sanitaire, Electricité