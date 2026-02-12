Foire de Printemps chez Taravello

Vous y trouverez plus de 50 entreprises de tous corps d’activité : artisans du bâtiment, confort et équipement de la maison, restauration, automobile, services…Des professionnels qui se feront un plaisir de vous renseigner et vous présenter leurs dernières nouveautés.
Venez vous balader en famille dans les allées de la Foire. De beaux moments de partage et des animations vous attendent ! Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir :
Ben Freestyle – Champion de France 2025 de football freestyle
Chris Marques – Metteur en scène et animateur TV
Laurent Maistret – Danseur, mannequin et comédien
Hinaupoko Devèze – Miss France 2026
Des mascottes pour les enfants : Stitch, Vaiana & Maui, Labubu.
Vendredi 27 mars : 10h – 21h
11h : inauguration de la 5ème Foire de Printemps
De 14h à 18h : balades à poney pour les enfants (gratuit)
De 16h30 à 19h : profitez du show de football Freestyle de Benoit Bergasse et défiez-le dans un duel de panna !
Samedi 28 mars : 10h – 23h
De 14h à 17h : venez rencontrer Chris Marques & Laurent Maistret. Echanges sur les coulisses des émissions, animation de danses, photos, dédicaces…
Toute la journée : balades à poney pour les enfants (gratuit)
Dimanche 29 mars : 10h – 18h
De 14h à 18h : rencontre avec les mascottes avec photos et goûter offert.
De 14h30 à 17h30 : rencontre avec Hinaupoko Devèze, Miss France 2026. Photos et dédicaces
Toute la journée : balades à poney pour les enfants (gratuit)
Les Exposants
1 2 3 PAREBRISE – Remplacement de pare brise
3D CLEAN EXPERT – Dératisation nuisible et hygiène antiparasitaire
ARTH PAYSAGE – Elagueur spécialisé en tailles et soins des arbres
BOURGUIGNON DAL’ALU – Gouttières aluminium – Habillages
BP IMMOBILIER – Constructeur de programmes neufs – Promotion immobilière
BPI FAÇADES – Rénovation de façades
CABARET LE BONGO – Cabaret, Diners Spectacles
CHABANIS MONTE ESCALIERS – Sièges monte escaliers
CIME CHARPENTE – Charpente – Structure bois – Couverture – Zinguerie
CLEAN TOITURE – Couverture, Zinguerie
CREDIT MUTUEL – Banque
CULLIGAN – Traitement de l’eau – Adoucisseurs
DANIEL MOQUET – Aménagements extérieurs : allées, cours…
DAVID HEYRAUD – Peinture et décoration intérieure
DEROUX PARCS ET JARDINS – Paysagiste, Aménagement et entretien jardin
ÉCOCIEL – Climatisation, Chauffage
E-S-A SECURITE – Alarme, Intrusion, Vidéosurveillance
EWI GALLIN – Traitement de l’eau, Adoucisseurs
GAMON – Traiteur
GENIN AUTOMOBILES – Automobiles
GEO OIKOS – Plomberie, Chauffage, Climatisation, Solaire
GRAVICOLOR – Revêtement sol intérieur et extérieur
IMPRIMERIE DE LA VALLEE – Imprimerie
ING BATIMENT – Rénovation énergétique et isolation
ITH – Isolation et traitement de l’habitat
JAUBERT AUTO LOISIRS AIXAM – Voitures sans permis
JB PELLET AUTOMOBILE – Automobile Citroën
LE DAUPHINE LIBERE – Presse
MB CONSTRUCTIONS BOIS – Charpente, Construction Bois
MISTER TOITURE – Rénovation toitures et façades
ML BATIMENT – Plâtrerie, Peinture
MON INSTALLATEUR SOLAIRE – Panneaux solaires
MY BEERS – Bar à bières, Boissons
NOUVEL AIR – Climatisation, Pompes à chaleur, Froid
PASTA PIZZA – Restauration – Pizzeria
PCA CHARPENTE – Charpente, Couverture, Zinguerie
R-ISOLATION – Isolation thermique, phonique et acoustique
R-SOLAIRE – Panneaux photovoltaïques, Bornes de recharge
RESEAU HB – Agence immobilière
SCHMIDT – Cuisines – Salles de bains
SOLAR WRAP – Film solaire fenêtre & film décoratif meuble
SUD-IMMO CONSTRUCTEUR – Constructeur immobilier
TARAVELLO HABITAT – Protection solaire et fermeture de l’habitat
TECHNITOIT – Rénovation toitures et façades
THOMASSET FILS – Second oeuvre, Peinture, Plâtrerie
URIEL FORMATIONS – Formations pour adultes
VANLIFE CONCEPTION – Conception et location de vans aménagés
VDM TECHNOLOGIES – Location et vente de matériels de manutention et élévation
VERTIGO – Panneaux solaires
VIEIRA 26 – Plomberie, Chauffage, Climatisation, Solaire
VIGNON THOREZ – Escaliers en bois
VSD – Plomberie, Chauffage, Climatisation, Ventilation, Sanitaire, Electricité