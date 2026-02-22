Tout en chinant l’objet rare, les stands disposés autour de la place vous permettront de decouvrir le joli village de vielles pierres de chantemerle les grignan réputé pour sa convivialité et son accueil. En famille, entre amis vous pourrez deguster de la restauration rapide ou vous installer (mieux vaut réserver) au restaurant au coeur du village pour un dejeuner savoureux en terrasse. Chaque année un public nombreux vient découvrir une chine de qualité avec des beaux objets à prix abordables et quelques brocanteurs amis nous font une selection de meubles, objets.
Foire
Foire des brassadeaux – vide grenier
autour de la place du village, dans une ambiance conviale, des brocanteurs, des particuliers et leur vide grenier et des stands de degustation crepes, brassadeaux, restauraration rapide
Le 29/03/2026 08:00 Informations complémentaires
PLACE BERNARD BARBIER 26230 Chantemerle-lès-Grignan Tél. 06 37 01 13 29
Gratuit pour les visiteurs