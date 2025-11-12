Un rassemblement festif et solidaire, créé pour faire vivre la passion de l’automobile, valoriser la richesse du terroir culinaire et mettre en lumière le savoir-faire des artisans locaux.
Au programme :
Animations & spectacles (Animations de rue, shows en plein air, Concerts, danses, performances artistiques, Manèges, forains sur place !), Véhicules de collection & sportives (Démonstrations statiques, Présence de clubs automobiles locaux et régionaux, Exposition de véhicules anciens et de modèles sportifs), Artisans & gastronomie locale (Produits du terroir, food trucks, créateurs locaux, Dégustations, démonstrations culinaires, Idées cadeaux et découvertes régionales).
FoirExpo de Crest
Sur plus de 4 000 m² d’exposition, vivez trois jours d’animations, de spectacles, de découvertes artisanales, gastronomiques et automobiles dans une ambiance festive et familiale. Soirée festive le samedi soir !
