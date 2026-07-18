Folle Pagaille, c’est un fil. Un fil tendu entre la joie électrique d’être, de chanter et de frémir ensemble, et la brutalité absurde du monde actuel. C’est un numéro d’équilibriste durant lequel sept musicien-es utiliseront la musique traditionnelle de l’arc latin pour vous faire chalouper le temps d’une soirée suspendue.
Concert
Folle pagaille au Pergo
Musiques et chants festifs du Sud de l’Italie au Nord de l’Espagne.
Tournée à vélo 2026
Le 21/07/2026 21:00 Informations complémentaires
395 allee de pergaud 26400 Allex
Payant