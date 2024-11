Fol’univers avec folimage

…Drôle de poisson (Krishna Chandran A. Nair)…..Le Trop Petit Prince (Zoïa Trofimova)…..La Cage (Loïc Bruyère) – avec la voix d’André Minvielle…..Patate et le jardin potager (Benoît Chieux [invité d’honneur de la Fête du cinéma d’animation 2024], Damien Louche-Pélisser)… .16:00 // goûter crêpes, au profit d’un projet jeunesse local (service jeunesse).16:30 // Séance de courts-métrages (durée : 46min. ).JAUGE LIMITÉE ? RÉSERVATION CONSEILLÉEA vivre en famille, à partir de 4ans.Tarif unique : 4EUR ? Enfant de moins de 5 ans : gratuit.Info/Billetterie.ET AVANT LA SÉANCE (à partir de 6 ans) :.?14h-16h : Atelier parent-enfant – Découverte du film d’animation.L’équipée vous propose un atelier de pratique pour découvrir l’histoire du cinéma et fabriquer des jeux d’optique, véritables ancêtres du cinéma : zootrope, thaumatrope, folioscope… Une façon originale et ludique de passer un moment éducatif et culturel avec son enfant en s’initiant à l’image en mouvement !.Atelier : 10EUR/pers. sur inscription à accueil@lahalledieulefit.fr?Attention places limitées à 12 personnes.