Venez découvrir notre association et vous former à l’ouverture du lieu et gestion de la caisse, le vendredi 12 septembre à 18h30.

Formation bénévole de septembre
Le 12/09/2025 18:30

Parc du Boscquet 26400 Crest Tél. 04 75 84 65 09

Gratuit pour les visiteurs