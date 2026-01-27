Elle propose plusieurs formations diffusion durant l’année. Pour les artistes, les technicients, mais aussi toutes personnes en reconversion ou aillant l’envie de travailler dans le spectacle vivant.
https://www.leplato.org/agenda/formation-charge-e-de-diffusion-printemps-26
Prochaine formation
Lundi 23, mardi 24 et vendredi 27 mars 2026
3 jours (21H)
stage conventionné AFDAS / Possibilité de prise en charge individuelle
Formation diffusion – Spectacle vivant / Le Plato-Gam’Art (centre qualiopi)
Co-fondatrice et coordinatrice du lieu de fabrique Le Plato à Romans depuis sa création en 2013 , Laure Fortoul est aussi chargée de production et de diffusion pour plusieurs compagnies dans le domaine du spectacle vivant depuis bientôt 25 ans.
Le Plato - 13 rue du clair-vivre 26100 Romans-sur-Isère Tél. 09 53 29 67 84
Elle propose plusieurs formations diffusion durant l’année. Pour les artistes, les technicients, mais aussi toutes personnes en reconversion ou aillant l’envie de travailler dans le spectacle vivant.