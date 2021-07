Formation en chant et expression scénique

Apprenez une chanson ou un texte par coeur et venez les partager sur sce?ne avec nous et devant un public, accompagne? d’un musicien.

Durant ce week-end d’accompagnement vocal, musical et sce?nique, vous mettrez en avant vos capacite?s d’interpre?tation en e?tant au plus pre?s de votre justesse e?motionnelle.

Cours collectif d’un maximum de 10 personnes.

Le matin, nous mettrons l’accent sur la voix et le corps (vocalises, improvisation vocale, ancrage corporel). Ensuite, nous scinderons le groupe en 2 : articulation et diction pour l’un, mise en place des morceaux avec l’accompagnateur pour l’autre.

L’apre?s-midi, nous nous retrouverons tous pour un travail autour du texte, sa me?morisation et le travail musical et sce?nique.