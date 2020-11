Formule Buggy / Truffe – Easy Buggy

Un vrai moment de convivialité et de partage… Sillonnez les chemins tout-terrain de la Drôme des Collines à bord de votre buggy tout confort et sécurisé, très facile à prendre en main, à la rencontre de la truffe.

Nous nous approcherons de truffières locales avant d’aller à la rencontre de notre voisin trufficulteur .

En toute simplicité, celui-ci vous présentera la recherche de truffes (cavage) avec son chien, entre chênes et lavandes. Le nombre limité de dates et de participants par session (8) permettra un vrai échange sur ce milieu passionnant et complexe, puis nous repartirons pour une dégustation du beurre truffé local et un verre tous ensemble.

Notre trufficulteur se joindra à nous et, même si cela n’est pas du tout la finalité de cette formule, vous aurez la possibilité de vous procurer des truffes en direct.

Places limitées, 4 buggys 2 place par sortie et seulement 3 rendez-vous !

Réservations dès novembre, cadeau idéal pour les gourmets et épicuriens lors d’un événement à fêter !

Permis B à présenter le jour J pour le ou les conducteur(s).