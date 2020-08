LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE CHATUZANGE LE GOUBET MAINTENU DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SANITAIRES

Samedi 5 septembre 2020 – 13h30 à 17h30 – Halle des sports de Pizançon

Pour la 17e année consécutive, la Municipalité de Chatuzange le Goubet organise son Forum des associations, et c’est Gilles GARNIER, Adjoint à la Vie associative, qui en assurera le bon déroulement. Rendez-vous donc le samedi 5 septembre prochain de 13h30 à 17h30 à la Halle des sports de Pizançon (entrée libre) pour rencontrer les différentes structures associatives de la commune et échanger avec elles. Ce sera l’occasion de s’informer mais aussi de s’inscrire que vous soyez adulte, ado ou enfant ! Et tout cela dans le respect des règles de sécurité sanitaires, notamment avec LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE !

Sport, culture, arts… le Forum des associations est l’occasion, pour tous, de trouver une ou plusieurs activités à pratiquer tout au long de l’année ! Mais la vie associative est aussi synonyme d’engagement ! Vous pourrez donc vous rapprocher d’associations en recherche constante de bénévoles : toute aide est bonne à prendre même si vous n’avez que quelques heures de disponibles. N’oublions pas qu’à Chatuzange le Goubet, ce sont plus de 50 associations qui travaillent toute l’année au dynamisme du territoire, une vraie force vive qui contribue à la qualité de vie sur la commune !

En raison de la situation sanitaire actuelle, la remise de trophées aux sportifs et bénévoles associatifs de la commune qui ont marqué l’année 2019/2020 par leurs performances sportives et/ou leur engagement sera cependant annulée.