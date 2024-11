Forum Jeunesse en Mouvement

Forum autour de la mobilité internationale et de l’engagement des jeunes : présentations des dispositifs permettant de partir à l’étranger et de s’engager

Partir à l’étranger dans le cadre de ses études, pour un stage, un emploi saisonnier, partir faire de l’humanitaire ou du volontariat : plus de 40 exposants viennent présenter tous les dispositifs d’engagement et de mobilité internationale.

Le Service Civique, le SNU, les juniors associations, etc. : toutes les informations utiles autour de l’engagement des jeunes.

Au programme : stands d’informations, tables rondes, témoignages, jeux autour de la citoyenneté.