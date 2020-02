Fragments de Chine – Des Français en Chine depuis huit siècles

Depuis le XIIIème siècle, cohortes savantes, missionnaires, voyageurs, entrepreneurs artistes, poètes et diplomates vont ouvrir à travers les siècles des débats qui se poursuivent encore aujourd’hui….

Une conférence suivie d’un échange.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une manifestation qui se déroulera du 27 mars au 19 avril.

Anne vous accueillera et vous proposera de découvrir une autre facette que celle généralement véhiculée par les médias. Durant 12 ans, elle à vécu à Shanghai et a eu l’occasion de sillonner l’Empire du Milieu tout en oeuvrant pour une association humanitaire et en dirigeant un journal destiné à la communauté Francophile. « Chaque jour était source d’étonnement » se rappelle t-elle avec un brin de nostalgie.

