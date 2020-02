Fragments de Chine

Divers rendez-vous ponctueront cette exposition de clichés argentiques réalisés dans les années 80 : conférence, témoignage, atelier de calligraphie, lecture… Anne vous accueillera et vous proposera de découvrir une autre facette que celle généralement véhiculée par les médias. Durant 12 ans, elle à vécu à Shanghai et a eu l’occasion de sillonner l’Empire du Milieu tout en oeuvrant pour une association humanitaire et en dirigeant un journal destiné à la communauté Francophile. « Chaque jour était source d’étonnement » se rappelle t-elle avec un brin de nostalgie.