FRANTIC HILL AND THE LAZY HAWKS + LONELY DOGS – punk garage

Une soirée 100% drômoise qui s’annonce électrique avec Frantic Hill and the Lazy Hawks + les Lonely Dogs !

Le punk garage de Frantic Hill and the Lazy Hawks tout droit venu du Vercors vous embarque dans un set intense et sans concession. Les Lonely Dogs quant à eux, proposent un rock’n’roll éternel avec tempérament et élégance. Une soirée 100% drômoise qui s’annonce électrique !

– FRANTIC HILL AND THE LAZY HAWKS, du punk garage des montagnes vertacomicoriennes. Pas le temps de niaiser : plus frénétique que paresseux, Frantic Hill and the Lazy Hawks vous embarque dans un set intense et sans concession, dynamité de quelques covers à l’éther qui s’emballent .

– LONELY DOGS. Groupe de quatre musiciens amis de toujours, les Lonely Dogs sévissent depuis 2005 dans le secteur de Romans-sur-Isère (26). Ils proposent un rock’n’roll sans concession, un rock’n’roll éternel, fait de tempérament et d’élégance. Les influences musicales sont directement issues de leurs idoles, les Ramones, les Flamin’ Groovies, Little Bob, les Dogs, Dr Feelgood, Les Fleshtones, les Inmates, les Clash, les Lonely Dogs…

Le répertoire est du fait maison, quelques reprises non serviles et emblématiques figurent à la set-list.