Frédéric Naud – Contes et Rencontres

Une joyeuse bande de » bras cassés « , assoiffée de liberté et de grands espaces, pique un minibus du foyer Arc-en-ciel et part sur les traces d’un mystérieux taureau bleu. Direction : La Baule.
Un road-movie, comme si vous étiez assis sur la banquette arrière de cette aventure. Un récit déjanté et bourré d’amitié et d’amour naissant, plein d’odeurs de forêts et de plastique neuf, de chewing-gums fraise-ananas et de concours de baby-foot.
Un road-movie à vous donner envie de piquer un minibus pour prendre la route et rouler, rouler, rouler…