Frédéric Naud – Contes et Rencontres

Le Road-movie du Taureau Bleu dans le cadre du festival Contes et Rencontres

Le 16/11/2025 17:30
Une joyeuse bande de  » bras cassés « , assoiffée de liberté et de grands espaces, pique un minibus du foyer Arc-en-ciel et part sur les traces d’un mystérieux taureau bleu. Direction : La Baule.
Un road-movie, comme si vous étiez assis sur la banquette arrière de cette aventure. Un récit déjanté et bourré d’amitié et d’amour naissant, plein d’odeurs de forêts et de plastique neuf, de chewing-gums fraise-ananas et de concours de baby-foot.

Un road-movie à vous donner envie de piquer un minibus pour prendre la route et rouler, rouler, rouler…