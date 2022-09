Après les chaleurs de l’été, la Cie L’Improdrome ouvre sa nouvelle saison avec Fresh Impro et ses nouveautés ! Une équipe de deux filles et deux garçons, mixant également anciens et nouveaux comédiens de la Cie, improvisera sur le vif les propositions des spectateurs. Le quatuor va vous entraîner dans leurs histoires étonnantes pour un moment unique de complicité et de partage à vivre en famille. N’hésitez pas à venir glisser un titre d’impro de votre création dans l’urne. Tiré au sort, il sera immédiatement joué par le quatuor pour le plaisir de vos zygomatiques ! Fresh impro, le rire rafraichissant pour tout public !