Fresque du climat jeunes

Tu as de 12 à 25 ans*, la transition climatique, ça t’intéresse, ça t’angoisse ?.Viens donc participer à la fresque du climat pour mieux comprendre les causes et les enjeux de la transition climatique le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 13h (repas partagé tiré du sac)..Partenariat Le Lien 26, Villages en transition et l’espace jeunes CCDB.Le lieu sera défini en fonction du nombre de groupes. A Dieulefit et bientôt dans d’autres communes !.Inscription au 04 69 14 48 06 /emilie-lelien26@orange.fr ou au 6 rue du Bourg à Dieulefit..* Un groupe de -12 ans pourra être constitué si il y a de la demande.