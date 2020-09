F(r)iction du réel – Danse – Je n’ai pas toujours dansé comme ça

Un travail puissant qui mêle le hip-hop, la capoeira et la danse contemporaine. A partir de 11 ans. 50 minutes.

Plus qu’un spectacle, Bouba Landrille Tchouda dessine un portrait sensible rythmé par une série de points d’étapes, autant d’espaces où sont ravivés quelques souvenirs du petit garçon arrivé en France, le 26 novembre 1985… L’objectif est simple, partager des connaissances sensitives et apporter quelques points de repères afin de mieux entrer dans sa danse.