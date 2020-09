F(r)iction du réel – Théâtre et Lecture – No border

» Pour ne pas se faire violer pendant la traversée, une femme s’était mutilé le visage. Mais du coup, des hommes l’ont larguée dans le désert. « … Nadège Prugnard est partie à la rencontre des exilés hommes et femmes qui fuient la guerre et la dictature dans leur pays et qui espèrent trouver asile en Europe. Son spectacle est une odyssée faite de mille voix, mille espoirs inassouvis, mille révoltes inconsolables. C’est aussi en filigrane l’histoire de sa propre traversée à arpenter sans relâche le ghetto calaisien nommé » Jungle » parmi tous ces exilé(e)s au bord du monde.