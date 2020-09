F(r)iction du réel – Théâtre – Voyage voyage

Une pièce sur le parcours administratif, bureaucratique et absurde de la demande d’asile et ses rouages. A partir de 7 ans. 40minutes.

La loi asile et immigration est adoptée en 2018. Depuis, des actrices et acteurs, avec ou sans papiers, montent sur scène et racontent leur quotidien. Un quotidien suspendu dans l’attente d’une réponse qui ne vient pas.