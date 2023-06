Fulgurance, Cirque Hirsute, Cosmicomics

Résolument tourné vers l’humour et la voltige funambule, on y retrouve nos deux clowns cosmiques s’entrainant pour le grand décollage. Autour de leur astrolabe de fortune, ils chatouillent encore nos vieux rêves d’astronautes et d’ape­santeur et nous embarquent dans leurs péripéties, de défis en acrobaties pour de nouvelles aventures spatiales dans l’es­pace infini.

Aujourd’hui c’est un petit pas pour l’homme, et assurément aussi un petit pas pour l’humanité.

Le Cirque Hirsute a été créé en 2006 par Mathilde Sebald et Damien Gaumet après leur formation à l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. Depuis plus de 15 ans, la compagnie tourne à travers le monde proposant des univers poétiques, singuliers, drôles autour de machineries qu’ils créent pour donner corps à leur fantaisie acrobatique. Fasciné par les agrès insolites, le Cirque Hirsute compose ses spectacles autour de structures monumentales ou d’objets atypiques détournés comme les gyroroues, les ballons de yoga, leur trébuchet cosmique.