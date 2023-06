Fulgurance, Wanted, Bruital compagnie

Wanted est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur.

Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en pas­sant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale.

Avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

Bruital compagnie voit le jour en 2012 suite à une formation à la pédagogie Jacques Lecoq au sein de l’école internationale de théâtre de mouvement LASSÂAD à Bruxelles.

Wanted, spectacle de théâtre gestuel est créé, s’inspirant du film Western et du cartoon; et d’un mélange de styles du théâtre comme le cinéma muet, la bande mimée et le bouffon.

Conseillé à partir de 10 ans