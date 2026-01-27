Full Techno Festival #4

Après 3 éditions sold out, le FULL TECHNO FESTIVAL remet ça pour une 4ème édition mouvementée. CB et bar sur place, pas de restauration.

??? AU PROGRAMME ???

LIVE MACHINES / DARK TECHNO / MINIMAL / TRANCE / PROGRESSIVE / MENTAL / TECHNO +++

En partenariat avec Lab’Elles

TAWA GIRL

Dark Techno, Marseille

Official provider of energetic sounds and contagious happy vibes

This is how we can describe Tawa. She is a french Dj producer from South of France.

Her music tends to dark techno and mainly psychedelic.

MISS SONIK

Live Machines/Techno/Trance, Paris

La question qui brûle les lèvres (et les pieds) après un live de Miss Sonik est la même que celle que l’on pose naïvement à tous les commandants de bord : » mais comment faites-vous avec tous ces boutons ? »

Ouvrez les yeux. Vous constaterez que, contrairement à la plupart de ses collègues de bureau électro, la musicienne compose avec les aléas du direct et sans filet.

En émaillant ses disques de noms de divinités et d’étoiles éloignées, Miss Sonik écrit sans complexe ni allégorie sa propre mythologie. Comme dans toute épopée, il y est question de voyage initiatique, d’aventures dont vous êtes le héros et d’une mise en orbite où le système solaire brille autant que le System Seven.

All you need is Live.

Techno Live.

DELPHINE LAFRANGE

Techno/Mental, Lyon

Fondatrice, présidente/directrice de Lab’Elles depuis mars 2015, promoteur artistique, producteur, booker, concepteur et organisateur d’événements dans le but de mettre en avant les artistes féminines issues des scènes régionales, nationales et internationales.

Elle met tout en oeuvre afin de faire évoluer ce concept prometteur en pleine expansion.

Ses dj set tech-house / techno groovy, festifs et acid amènent naturellement le public sur la piste.

YUNOK

Techno progressive/Minimal, Lyon

Yunok est une DJ et compositrice de musique électronique basée à Lyon, dont l’univers sonore se distingue par une fusion captivante d’atmosphères envoûtantes et de rythmiques intenses. Reconnue pour son énergie contagieuse et son style vibrant, elle transporte son audience dans des voyages immersifs où émotions profondes et pulsations dancefloor se rencontrent. Que ce soit en tant que DJ ou compositrice, Yunok incarne une vision unique de la musique électronique, portée par une passion sincère pour l’exploration musicale et le partage d’émotions puissantes.

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité.

Mais nous sommes attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face à toute violence ou harcèlement : physique, sexiste et sexuelle, raciste, transphobe, homophobe, validiste….

Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es.

Nous exclurons, ponctuellement ou définitivement, toute personne ne respectant pas les valeurs et règles qui sont instaurées au Mistral Palace.

* Lycéens, étudiants, -18 ans, bénéficiaires du RSA, sur présentation d’un justificatif, adhérents Mistral Palace ou La Cordo.

