Concert

G-Lab à Gasoline Palace à Saou

Bienvenue dans l’univers musical de G-Lab, un groupe dynamique qui ne manque jamais de ravir son public avec sa diversité de styles et son énergie contagieuse !

G-Lab à Gasoline Palace à Saou
Le 05/09/2025 21:00

10 B Route de Bourdeaux 26400 Saoû Tél. 04 75 76 80 33

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Que vous soyez fan de soul, de rock, de funk, de hip-hop, ou de jazz, G-Lab a quelque chose à vous offrir. Les amateurs de musique de tous horizons seront séduits par leur son unique, fusion de genres musicaux. Sur scène, G-Lab se connecte avec son public, lui transmettant une énergie irrésistible qui l’entraîne inévitablement à danser et chanter ! Entrée à prix libre et inconscient