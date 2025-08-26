Que vous soyez fan de soul, de rock, de funk, de hip-hop, ou de jazz, G-Lab a quelque chose à vous offrir. Les amateurs de musique de tous horizons seront séduits par leur son unique, fusion de genres musicaux. Sur scène, G-Lab se connecte avec son public, lui transmettant une énergie irrésistible qui l’entraîne inévitablement à danser et chanter ! Entrée à prix libre et inconscient
G-Lab à Gasoline Palace à Saou
Bienvenue dans l’univers musical de G-Lab, un groupe dynamique qui ne manque jamais de ravir son public avec sa diversité de styles et son énergie contagieuse !
10 B Route de Bourdeaux 26400 Saoû Tél. 04 75 76 80 33