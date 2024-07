Birkin et Gainsbourg… Jane et Serge… la Muse et son Mentor……..Un rendez-vous autour d’une sélection de chansons qui soulignent le génie d’un compositeur aux multiples influences, maniant les mots avec minutie et virtuosité..Des textes servis par son égérie, icône de la pop, au chant frêle et qui s’est inscrite dans le patrimoine musical français, à la faveur des compositions de Serge Gainsbourg. Jane Birkin perpétuera son oeuvre, avec tendresse….. Influences ….Gainsbourg connaissait ses classiques !.Souligner les emprunts dans les oeuvres classiques qui ont nourri l’imaginaire de Gainsbourg.

Les thèmes musicaux sont parfois largement inspirés…Gainsbourg puise dans une étude, un prélude, une sonate, une symphonie….Nous souhaitions dans ce tribute faire la part belle aux oeuvres ayant spécifiquement inspiré à Serge ses titres les plus célèbres, à sa plume brillante dans sa recherche du mot précis, du mot qui » sonne » et aux interprétations sensibles de Jane.

Réservation 04 75 27 10 43 / 06 64 81 79 91