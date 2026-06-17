Spectacle
Gala annuel de dance
L’Association Actuelle Danse organise le gala annuel !
du 27/06/2026 au 28/06/2026 Informations complémentaires
14 Pl. du 19 Mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet Tél. 06 23 44 45 63
Payant
L’Association Actuelle Danse organise le gala annuel !
14 Pl. du 19 Mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet Tél. 06 23 44 45 63
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