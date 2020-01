Gala Annuel « Histoire et Légendes » de la Troupe Variety Cocktail

Sous la Direction de Céline COLLINET et de la Présidente Marie Laure DUVERNAY.

Spectacle « Histoires et Légendes »

Chants – Danses – Chorégraphies

Les membres de la Troupe chanteront les années Disco, Comédie musicale, classique, Gospel, Chansons d’aujourd’hui (Roméo et Juliette, Le Parrain….)