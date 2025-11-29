Spectacle

Gala de Noël de Valence Patinage Artistique

Le Valence Patinage Artistique propose à tous de venir voir notre Gala de Noël de nos adhérents !

Gala de Noël de Valence Patinage Artistique
Le 18/12/2025 18:00

allée Raymond Mias 26000 Valence Tél. 04 75 80 27 27

Gratuit pour les visiteurs