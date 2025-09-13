Concert

Gala d’honneur Armée de l’air

Pour les 160 ans de l’Harmonie Sainte Cécile, celle-ci participe au gala d’Honneur Armée de l’air, pour un après-midi musical.

Le 16/11/2025 16:00

rue Andrevon 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 75 71 16 10

Payant