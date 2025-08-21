Gang Session #1 – Live Set « ENcor & enCOR (E&E)

INVITATION / L’association Le Gang des Artistes a le plaisir de vous inviter à notre toute première *Live Session* filmée et diffusée en streaming depuis les nouveaux Studios LUMIIA !

Un événement à vivre sur place à Aouste-sur-Sye (26) ou de chez vous en streaming.

Line-up – Encore & Encor (E&E) : un duo local électrisant composé de Leslie Morrier (Ellis Anima) et Ctrl Alt Supp, anciens actifs entre Lyon, Grenoble et Berlin, désormais installés dans la Drôme et l’Ardèche.

Leur performance : un « live set » d’ 1 heure, riche en machines et matériel hardware, oscillant entre techno, psychedelic et chiptune, avec un tempo énergique de 130 à 150 BPM.

Envie de participer à l’organisation le 26 août ? ou de rejoindre les bénévoles de GDA ?

Contactez-nous sur https://www.lumiiastudios.fr/gda

Nous prévoyons 1 à 2 « Music Live Sessions » par mois, des podcasts et des rencontres tout au long de l’année. Rejoignez-nous !