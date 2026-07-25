Au milieu de bidons en tous genres nous voilà partis pour quelques échappées belles au son des îles et autres calypso mais aussi tango, musiques orientales et chansons de Nougaro…
Faites le plein de sonorités insolites et musiques caliente avec le steel band GAZOLINE
Concert en extérieur (2 sets)
Gazoline Steel Band au Poney Fringant
Une immersion sonore où le métal se fait poésie. Amateurs de formation, passionnés de caractère, ces musiciens toulousains vous font partager leur passion pour les steel drum (steel pan) de l’île de Trinidad et Tobaco aux sonorités insolites.
9 place de l'horloge 26400 Saoû Tél. 09 75 32 28 62
Au milieu de bidons en tous genres nous voilà partis pour quelques échappées belles au son des îles et autres calypso mais aussi tango, musiques orientales et chansons de Nougaro…