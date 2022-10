Générations en fête

Au programme sur les deux jours :

– Cercle conteur : Écoute et partage de contes, comptines, devinettes à 10h, 11h, 14h,15h et 16h, ouvert à tous.

– Kamishibaï : Contes illustrés tout au long des deux jours, ouvert à tous.

-Escape game : Serez-vous les futurs agents secrets ? Venez relever le défi en famille ou entre amis! Mardi à 14h et 15h30, Mercredi à 10h et 11h30. A partir de 9 ans, de 4 à 6 personnes.

– Ateliers créatifs, espace tout-petits, jeux en bois et de société et maquillage. En accès libre de 9h30 à 17h. Ouvert à tous.

– Peinture collective, en accès libre de 9h30 à 17h, ouvert à tous.

En + le mardi : Spectacle : « Mmmm » par Virginie Kamaniecki, conteuse, à 17h30, durée 1h, à partir de 4ans.

En + le mercredi, Théâtre d’impro par les Dekalékatum à 17h30, durée 1h30, tout public. Et à partir de 1çh, dégustation d’une soupe partagée. Chacun peut emmener ses couverts et son assiette.

Parking sur place, pensez au covoiturage !