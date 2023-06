Genre d’apéro et Royale canine en concert au Poney Fringuant

17h30: Organisée par le collectif LGBTQIA+ « Un genre d’asso » et le Poney fringant, cette soirée met à l’honneur la lutte contre toute forme de discrimination, stigmatisation, et le soutient aux cultures alternatives et minoritaires via la convivialité, l’échange et la réflexion. Nous vous attendons nombreux pour ce « genre d’apéro ».

21h: Voilà un set hip-hop spectaculaire, un show avec des morceaux dedans comme dans les yaourts aux fruits, une épopée fulgurante traversant les univers et les textures, ou encore mieux, une expérience dont on ne ressort pas indemne. Deux femmes qui font du rap et qui ouvrent leurs bouches pour clamer sans complexe ce qui les touche, les codes sont largement bousculés…et c’est tant mieux. Royale Canine c’est de la fiction inspirée de faits réels. Ça fleure l’amour du décalage absolu, des mots démodelés, des touches radiophonico-foraines, du R’n’B qui tâche et de la prose qui tue. Un projet polymorphe que nous avons hâte de découvrir et de vous faire découvrir ! (Prix libre)