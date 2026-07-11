Lecture de paysage avec plusieurs points de vue : géologique, écologique et paysager.
Balade avec accès pour les sportifs.
Géobalade explorateurs du Rieussec
Une visite au bord du Rieussec pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines sur la faille profonde de Saillans qui a élevé le massif de Saoû, au pied des Trois becs.
2 Montée de la Soubeyranne 26340 Saillans Tél. 07 67 96 04 00
Lecture de paysage avec plusieurs points de vue : géologique, écologique et paysager.