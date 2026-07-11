Visites

Géobalade explorateurs du Rieussec

Une visite au bord du Rieussec pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines sur la faille profonde de Saillans qui a élevé le massif de Saoû, au pied des Trois becs.

Géobalade explorateurs du Rieussec
du 13/07/2026 17:00 au 18/07/2026 19:00

2 Montée de la Soubeyranne 26340 Saillans Tél. 07 67 96 04 00

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Lecture de paysage avec plusieurs points de vue : géologique, écologique et paysager.
Balade avec accès pour les sportifs.