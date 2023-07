« George Dandin ou le mari confondu » de MOLI7RE

George Dandin, riche paysan, a voulu s’élever au-dessus de sa condition en épousant Angélique, jeune fille noble. Les parents de celle-ci, Mr et Mme de Sotenville, petits nobliaux ruinés, ont accordé la main de leur fille contre monnaie sonnante et trébuchante. George Dandin, toujours considéré comme un être inférieur et redevable, se révolte contre son épouse adultère. Tout ce petit monde médiocre, hypocrite et mesquin, se débat dans cette comédie loufoque où l’honneur, la richesse et le mariage, pièces maîtresses de cet échiquier, sont joyeusement étrillés. Mise en scène virevoltante alliant anachronismes et humour ravageur de Molière.

Avec : Richard BRANCORSINI – Magali DELESTRADE – Gilles DE LIGNAC – Laurent GRANIER – Olivia JUDET – Michel NICOD – Isabelle PROUST – Jean-Luc SAUTON

Durée 1h15.

Plein tarif 10 EUR – Tarif réduit 6 EUR

Achat des billets en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/telb-theatre-ecole-de-la-lance-et-des-baronnies/evenements/george-dandin-de-moliere