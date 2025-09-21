Militant de la première heure, Franck Lepage est reconnu pour son
engagement, mais aussi pour ses « conférences gesticulées » qui n’ont
de cesse de bousculer et décaper les idées reçues !
Dans « Inculture 2 », il s’appuie de façon hilarante sur son propre
parcours et développe aussi bien sa pratique du parapente ou ses
expériences de jardinier, que tout le mal qu’il pense de ce que sont
devenus la culture, la « démocratisation culturelle » ou l’école,
« machine à reproduire les inégalités ».
GESTIVAL EN BALADE – Inculture 2 Conférence gesticulée de Franck Lepage
Inculture 2 – Une autre histoire de l’éducation
Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ?
La Halle Espace Culture rue Justin Jouve 26220 Dieulefit
Militant de la première heure, Franck Lepage est reconnu pour son