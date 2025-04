Gigors Electric Soutien

Parce qu’il est toujours bon, et fiscalement très malin, de soutenir une association active depuis + de 20ans, l’équipe de Gigors Electric vous propose une soirée sous le signe du don de soi et du punk-rock.

2 Groupes et 2 Dj sets !!

Superbe affiche par ROMANO KRANG

PROGRAMMATION :

THE SOCIALS

Post punk 80’s

Tout droit sortis de l’usine, The socials martèlent une musique sortie des bas-quartiers de New York dans les 80’s, jouée comme si le futur était un mythe inaccessible.

??????????

bäTon

Duo Numérique

/// Télescopage de rockeurs malaxeurs de textures Sonores /// Beats techno /// Dans les couloirs du temps ///Maxinimal /// C’est dans la nuit qui n’en fini pas //// Improvisent /// No Guitares /// Only Beats /// Hypnotiques /// Machines /// Samplers /// Boutons /// BäTon /

??????????

TOUS EN TONG DJ CREW

Dj Set

Derrières les platines, la fine équipe de Tous en Tong tentera coûte que coûte de vous faire remuer sur le dancefloor. Au programme : de la new-wave un peu acide, du garage-punk un peu synthétique, de l’indie-rock un peu dark et du post punk de salon. Mais on n’est pas à l’abri de terminer sur du ska roots ou un remix techno.

??????????

DJ YOPANOVITCH

Rock ‘n Trash, Punk, Electronic Noise…

Yopanovitch propose de la musique rare et tendrement agitée. Un mix vinyle d’une totale curiosité, aux influences DAF, Crash Course in Science, Damé Aréa ou Sengili… Une envie de faire danser les fantômes, les anges et les gens branchés à l’électricité!