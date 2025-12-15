GILDAA + Alma Rechtman – chanson pop afro-brésilienne

Un concert hors-norme et cathartique qui mélange les disciplines et les genres artistiques.

Avec GILDAA, performeuse inclassable à la frontière du clown, de la diva et du cabaret. Dans une transe à l’humour décalé qui mêle les rythmes afro-brésiliens, l’électro et le violon de son enfance l’artiste fait jaillir de sa mémoire capricieuse un personnage touchant et décalé.

En première partie Alma Rechtman , autrice compositrice, incarnera de sa voix puissante et mature ses poèmes écorchés qui racontent l’amour, l’abandon, la solitude et la colère douce.

Si vous aimez : Le Baile Funk, Camille, et transformer l’imprévu en magie!