Glabre en concert à la Mine d’Art

Après une décennie à tourner avec son groupe, Le Skeleton Band, Alex Jacob a eu le désir de créer un projet musical parallèle : GLABRE.

GLABRE, ce sont des chansons coincées qui se nichent dans les ventres, qui s’ébrouent et qui avancent tête baissée. Des mantras qui font du souffle et de la sueur de précieux alliés.

Des thèmes qui furent l’âme des mauvais jours et des mauvais joueurs. C’est une musique entre post-rock, post-punk, doom et baroque. Seul sur scène, avec des boîtes à rythmes, une guitare et sa voix, Glabre se débat, jure, conjure et console.

Chez Glabre, à la fin, c’est la rage et l’amour qui gagnent.