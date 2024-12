Gospel, les grands classiques – Max Zita & Gospel Voices Quartet

EUROMUSIC PRODUCTIONS PRESENTE : GOSPEL, LES GRANDS CLASSIQUES

Max Zita est né en Guadeloupe, il chante dès l’âge de 4 ans dans la chorale pour adultes du temple adventiste dirigée par son père. A 20 ans, il part à Paris, pour parfaire sa culture musicale. Licence de musicologie en poche, il crée » Gospel Voices » qui devient incontournable, dans le milieu du gospel et bien au-delà, collaborant avec Céline Dion, Christophe Maé, Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott, Nicoletta, Johnny Hallyday…

Directeur artistique et pédagogique, il est aussi le fondateur du choeur » Gospel pour 100 Voix « , créé en 1998 à l’occasion des 150 ans de l’abolition de l’esclavage. En 2014, c’est sur la scène de l’Olympia qu’il fêtait avec Gospel Voices ses 25 ans de carrière ! Il y retournera en 2019 pour ses 30 ans

Il apparaît également au cinéma, notamment dans L’Arnacoeur avec Vincent Duris et Vanessa Paradis, Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Fabrice Luchini ou L’Ecume des jours avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh et Omar Sy.

Il a fait partie de l’émission » Folie Passagère » sur France 2 avec Frédéric Lopez, en tant que coach vocal et chef de choeur.