« Le troisième Pas » met en jeu une danseuse/marionnettiste, un danseur/marionnettiste et une marionnette. A la fois solo, duo et trio, cette pièce aborde avec humour et tendresse la notion d’interdépendance

Goûter-SPECTACLE marionnettes « Le troisième Pas », Cie DIRTZ Théâtre

Après cette pépite (25min), vous pourrez discuter avec les artistes, prendre un goûter (vente snacks et boissons sur place) et même vous émerveiller devant les tours d’un magicien !