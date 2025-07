Grain d’Phonie en concert avec Cécilia Pascal

Grain d’phonie présente son nouveau spectacle issu d’un coup de foudre réciproque lors des répétitions du show 500 voix pour Queen ! Coup de foudre unanime pour la voix et la personne de Cécilia, coup de foudre pour la puissance du choeur et son dynamisme.

Un show mémorable à l’Amphi 3000 a scellé cette amitié musicale, le rendez vous est donc pris pour poursuivre cette belle aventure avec la création d’un nouveau spectacle dont la 1ère représentation a eu lieu le 21 juin pour le festival Portes en fête.Le répertoire du spectacle est composé de reprises des grands standards de la pop et du rock, chantées par la voix chaude et rauque de Cécilia accompagnée par sa guitare.Le choeur des 80 choristes vient sublimer ces titres grâce aux arrangements originaux et sur mesure fait pour l’occasion par Benoît BARRET.