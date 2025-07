Grand bal folk

Les 3 musiciens mélangent leurs styles et leurs savoirs pour apporter à ce trio de bal folk, une palette de saveurs et de couleurs uniques. Le Trio MoZaiK fait revivre ces airs de notre patrimoine au service de la danse.

Créé en 2020, MoZaïk Trio est un groupe de folk drômois.

Entre le jazz swing de la clarinette, les bourrées 2 temps du Berry à l’accordéon et les réels des Highlands Écossais au violon, les 3 musiciens mélangent leurs style et leurs savoir faire et apportent à ce trio une palette de saveurs et de couleurs uniques.

Leurs compositions originales et les mélodies de leur répertoire sont issues d’anciennes traditions musicales et refont surface dans un jeu moderne, dynamique et authentique.

Une belle complicité au service de la danse, à voir, à écouter et à danser !!!

Buvette et restauration sur place.

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficultés

(https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 )