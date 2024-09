Événement traditionnel et incontournable de l’automne, le Grand Pique-nique nocturne du Parc est de retour ! Samedi 12 octobre, rendez-vous à 15h à Saint-Auban sur l’Ouvèze (école d’Albert de Rions) pour un après-midi puis une soirée riche en découvertes.

A l’occasion du « Jour de la nuit », grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé, le Parc vous invite à (re)découvrir notre voûte céleste et l’importance de protéger la qualité du ciel nocturne. Rendez-vous des gourmands s’il en est, cet événement convivial et écoresponsable s’inscrit dans la volonté du Parc de valoriser aussi la richesse de ses produits locaux !

Au programme :

A partir de 15h > Marché de producteurs, exposition photos, jeux en bois, animations autour de l’alimentation

16h > Goûter offert

17h30 > « Yes futur », spectacle pour les enfants (à partir de 5 ans) de la compagnie Calorifère : Spectacle de marionnettes burlesque et tendre mais surtout éducatif sur les problématiques écologiques, économiques et humaines de notre époque.

18h30 – 20h > Animation musicale avec le groupe Chansons d’échansonnes

18h30 – 19h > Apéritif local offert

19 h > Pique-nique partagé et dégustation de produits de la marque Valeurs Parc

20h30 > « Des étoiles dans le pudding », spectacle d’Anaïs Cintas

La chef cuisinière Jocelyn Hypatie vous livre ses recettes de cuisine pour un voyage d’astronomie culinaire hors du commun ! À la fin du spectacle vous saurez fabriquer un univers de A à Z. Du big bang à nos jours, en passant par la création des atomes, des premières galaxies jusqu’à l’apparition de la vie sur terre vous saurez tout, ou presque, sur les grandes théories de la cosmologie moderne. Humour et métaphore filée sur la cuisine sont au rendez vous.