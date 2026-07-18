Foire
Grande braderie d’été
Vente solidaire d’articles de senconde main au profit des actions sociales de la Croix-Rouge Française.
Le 25/07/2026 09:00 Informations complémentaires
69 avenue Sadi Carnot 26150 Die
Gratuit pour les visiteurs
Vente solidaire d’articles de senconde main au profit des actions sociales de la Croix-Rouge Française.
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