Vous y trouverez à petit prix l’objet qui vous manque ou l’objet coup de coeur , aux différents stands : Meubles, textiles, appareils ménagers, vaisselle, bibelots, tableaux, livres….
Vous pourrez aussi vous régaler à l’espace gourmand et déguster des crêpes, vous informer sur les actions du Secours Catholique Caritas France.
Comme chaque année,tous les bénéfices serviront à de multiples projets de solidarité locaux, nationaux ou internationaux pour un monde plus juste et fraternel.
Cette année , nous apporterons une aide financière au peuple Ukrainien.
Vous pourrez déposer vos objets le vendredi 25 de 9h à 18h , à la salle des moulinages et aussi nous rejoindre pour aider à l’installation des stands , puis le samedi et le dimanche pour l’accueil du public.
Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique
Vous êtes cordialement invités à la grande brocante solidaire de l’équipe du secours catholique du Crestois, les 26 et 27 mars de 9h à 18h à la Salle des Moulinages à Crest.
avenue Jean Rabot 26400 Crest Tél. 06 89 55 49 61
