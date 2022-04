Grande paëlla – fête du village

Le comité des fêtes de Cléon d’Andran vous invite à un week-end de la Pentecôte festif, les 4 et 5 juin ! Au programme, samedi 4 juin grande paëlla (réservation conseillée) avec animation musicale avec le groupe MADSOUND et fête foraine !

Dimanche 5 juin, vide greniers et marché de producteurs et créateurs, concours de pétanque, fête foraine, fanfare et concert de rue, buvette, sculptures sur ballons.